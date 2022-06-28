Брянский студент Кирилл Минкин победил во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Студенты»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский студент Кирилл Минкин победил во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты». Он учится в Брянском государственном университете имени академика И. Г. Петровского. Об этом сообщают в пресс-службе правительств Брянской области.

Конкурс проходил на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На участие в конкурсе подали заявки 27 тысяч жителей России. Кирилл Минкин получил награду из рук ректора РГПУ им. А. И. Герцена» Сергея Тарасова и замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова.

- Всем тем, кто только планирует участвовать в конкурсе, хочу пожелать терпения, физических сил, мыслить креативно и не бояться проявить себя! – сказал Кирилл Минкин.