Директор брянской фирмы задолжал 118 работникам больше 11 млн рулей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Директор брянского коммерческого предприятия задолжал работникам больше 11 миллионов 887 тысяч рублей. На него завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что с ноября 2020 года по февраль 2022 года, он не платил заработную плату 118 работникам. В связи с этим и образовалась задолженность.

Преступление выявили работники прокуратуры.

- За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - говорят в надзорном ведомстве.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.