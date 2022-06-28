Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 18-летний байкер угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 27 июня около девяти вечера на 131 километре дороги Орел-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель пит-байка «Кросс Мотолэнд» ехал в сторону Смоленска. При выезде с правой стороны обочины на проезжую часть дороги он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «БМВ Х5». Он двигался в попутном направлении. Им управлял 39-летний мужчина.

- В ДТП 18-летний байкер вывихнул левое плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. Он ехал в мотошлеме, но без защитной экипировки. Пит-байк отправили на специализированную стоянку.