Фото: пресс-служба правительства Брянской бласти.

Брянский губернатор не принял участки федеральных дорог на баланс региона. В понедельник, 27 июня, состоялась встреча Александра Богомаза с начальником упрдора Москва – Бобруйск» Александром Яхнюком. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Говорили о том, чтобы часть дорог из федеральной собственности перевести в региональную. В частности, на бюджет Брянщины могли отдать два федеральных участка протяженностью 2 и 4 километра. Но брянский губернатор счел это неприемлемым: в регионе и своих дорог достаточно.

- Брянская область очень мало передавала в федеральную собственность, - отметил Александр Богомаз. - Мы попросим, чтобы осталось, как было.

Упрдору «Москва – Бобруйск» принадлежат гомельская магистраль, дорога Орел – Брянск – Смоленск и южная часть обхода Брянска. А еще управление обслуживает 53 моста и путепровода.