Брянской испытательной лабораторией ФГБУ ЦНМВЛ исследовано более 4 тысяч образцов на наличие гриппа птиц

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) с начала 2022 года в Российской Федерации отмечено 12 вспышек гриппа птиц в Московской и Рязанской областях, г. Москва, а также Ставропольском и Хабаровском краях. Заболевание регистрировалось как в дикой фауне, так и среди домашней птицы. Несмотря на то, что Брянская область остаётся благополучной по гриппу птиц, риски заноса данного заболевания с других территорий сохраняются.

Для справки:

грипп птиц (лат. Grippus avium) – особо опасная высококонтагиозная болезнь домашних, синантропных и диких птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания и желудочно – кишечного тракта. Возбудителем является РНК-содержащий вирус гриппа, к которому восприимчивы куры всех пород и возрастов, а также птицы других видов. Болезнь в большинстве случаев заканчиваются летальным исходом. Человек также может заразиться таким гриппом.

Заболевание птичьим гриппом не всегда сопровождается характерными симптомами. Но в случае их наличия у больных птиц отмечают угнетенное состояние, малоподвижность, слизистые истечения из носа, диарею и другие признаки. При тяжелом течении болезни заметна синюшность слизистых, гребешка, гибель наступает через 24-72 часа. Однако окончательно диагностировать грипп птиц можно лишь в лабораторных условиях. Причем сделать это необходимо как можно скорее, в том числе, чтобы уменьшить риски больших финансовых потерь от распространения заболевания.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ проводит серологические (РТГА, ИФА) и молекулярно-биологические (ПЦР) исследования биоматериала на грипп птиц, в том числе в рамках эпизоотического мониторинга, осуществляемого специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. С начала года в лаборатории исследовано более 4 тысяч образцов (цельная крови, сыворотка крови, фрагменты внутренних органов, фекалии/помет, инкубационные яйца, куриные эмбрионы, а также корма и продукты животного происхождения) на наличие вируса данного заболевания.