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Происшествия28 июня 2022 8:14

Брянца осудят за попытку откупиться за пьяную езду

Уголовное дело направили в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской бласти.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской бласти.

Житель брянского Почепа предстанет перед судом за попытку откупиться за пьяную езду. Расследование уголовного дела завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что 22 мая этого года пьяный 55-летний мужчина в служебном автомобиле ДПС около одного из домов по улице Ленина в Почепе дал автоинспектору взятку 60 тысяч рублей. Таким образом он хотел избежать административной ответственности за пьяную езду.

Полицейский деньги не взял и сообщил о произошедшем в орган внутренних дел.

- Сейчас предварительное следствие завершено, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения, - говорят в Следственном Комитете.