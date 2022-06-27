Брянских водителей 27 июня предупредили об опасности на дорогах из-за жары. Температура воздуха днем составит от плюс 27 до плюс 32 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 12 метров в секунду. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- При очень высокой температуре воздуха вероятность попасть в ДТП значительно возрастает. Повышение температурного режима напрямую воздействует на состояние водителей, - говорят в Госавтоинспекции. - Они становятся менее внимательными, замедляется скорость реакции и повышается утомляемость за рулем. Помимо этого, жара провоцирует раздражительность и агрессию. Таким образом, порог безопасного и адекватного поведения за рулем снижается.

Также автомобилистов предупреждают о том, что в машине в жару нельзя оставлять детей. А также просят возить с собой воду и не забывать про аптечку.