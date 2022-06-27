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Происшествия27 июня 2022 8:59

Брянский полицейский помог иностранцам незаконно получить вид на жительство

Завели два уголовных дело
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Брянский полицейский помог двоим жителям Белоруссии незаконно получить вид на жительство. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Правоохранитель не принял мер к документированию нарушений миграционного законодательства по факту отсутствия двух граждан Республики Беларусь по месту их проживания у жителей города Новозыбков.

Он предоставил недостоверные сведения о мести фактического нахождения иностранцев и этим поспособствовал незаконному получению ими вида на жительство в Российской Федерации и уклонению от уголовной ответственности граждан, осуществивших фиктивную регистрацию иностранцев.

- На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности завели два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий», - говорят в ведомстве. -Ведется следствие.