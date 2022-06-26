Под Брянском убрали незаконную стройку у Свенского монастыря

Под Брянском убрали столбики под фундамент незаконной стройки у стен Свенского монастыря. Судя по всему, это сделал арендатор участка, как и обещал. В середине июня на него собирались составить административный протокол.

А вот вторую незаконную стройку рядом убрать не так просто. Здесь уже возвели здание.

Первый участок, который очистили от столбиков, отдали в аренду частнику в администрации Брянского района под огород на 20 лет. Но здесь начали возводить жилой дом.

Второй участок был образован разделением большего участка земли.

Строить рядом с монастырем запрещено с 1988 года. Один коттедж на улице Садовой все-таки возвели. Остальные попытки построить жилые дома у яблоневого сада не увенчались успехом. Их снесли.