В брянской Унече 48-летняя женщина чуть не зарезала знакомого

Жительницу Унечского района отправили в колонию за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что ночью 14 ноября 2021 года пьяная 48-летняя женщина была в квартире жилого дома в Унече. Она ударила ножом в грудь своего знакомого. Удар повлек повреждение сердца. Жизнь потерпевшего спасли медики.

- Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.