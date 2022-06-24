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Общество24 июня 2022 12:30

В Брянске требуют привести в порядок здание детского сада

Подрядчик должен устранить дефекты за свой счет
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске требуют привести в порядок здание детского сада. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что на здании детского сада №130 «Деснянские звездочки на 135 мест, расположенном в Фокинском районе по улице Новозыбковкой», стали проявлять себя недостатки, которые допустил подрядчик при строительстве. Детский сад ввели в эксплуатацию в 2019 году. Подрядчик давал гарантию пять лет на эксплуатацию здания детского сада.

- Уже появились трещины на отмостке вокруг основного здания учреждения, внутри помещения на стенах младшей группы имеются волосяные трещины, также волосяные трещины обнаружены на стене в комнате охраны; отслаивается штукатурный слой внешних эвакуационных выходов; трещины на отмостке вокруг здания овощехранилища, - говорят в надзорном ведомстве.

Согласно контракта, дефекты подрядчик должен устранить за свой счет. Директору подрядной организации внесли представление с требованием устранить обнаруженные недостатки.