В Брянске требуют привести в порядок здание детского сада. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что на здании детского сада №130 «Деснянские звездочки на 135 мест, расположенном в Фокинском районе по улице Новозыбковкой», стали проявлять себя недостатки, которые допустил подрядчик при строительстве. Детский сад ввели в эксплуатацию в 2019 году. Подрядчик давал гарантию пять лет на эксплуатацию здания детского сада.

- Уже появились трещины на отмостке вокруг основного здания учреждения, внутри помещения на стенах младшей группы имеются волосяные трещины, также волосяные трещины обнаружены на стене в комнате охраны; отслаивается штукатурный слой внешних эвакуационных выходов; трещины на отмостке вокруг здания овощехранилища, - говорят в надзорном ведомстве.

Согласно контракта, дефекты подрядчик должен устранить за свой счет. Директору подрядной организации внесли представление с требованием устранить обнаруженные недостатки.