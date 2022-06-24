В Брянском районе освятили храм после ремонта

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянском районе в селе Отрадное 24 июня после ремонта освятил храм. Совершил чин освящения и провел литургию митрополит Брянский и Севский Александр. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

На богослужение собрались прихожане. Среди них были и те, кто внес свой вклад в ремонт старинной церкви.После освящения митрополит Александр поздравил все присутствовавших с этим событием.

- Более десяти лет храм восстанавливается из руинированного состояния, таким он был передан Церкви, - сказал митрополит - Все это делается очень трудно, потому что наша Церковь небогатая, и мы молимся и все надежды возлагаем на людей, которые неравнодушны к Церкви, и, имея возможности, стараются ей помогать. И думаю, что вашему настоятелю отцу Владимиру тоже помогают люди, которые колокольню помогли восстановить, но еще многое предстоит сделать, чтобы это было действительно место притягательное, чтобы вы сюда приходили и молились, отдыхали здесь душой, потому что храм является и духовной нашей больницей и училищем благочестия, где мы учимся быть христианами.

Каменный храм во имя великомученика Димитрия Солунского в селе Отрадное Брянского района в 1757 году построил местный помещик полковник Иван Алымов на месте деревянного.

В 1929 году храм закрыли. Там был колхозный склад. Реставрировать церковь начали с 2001 года. Организовало ее благотворительное общество. Но из-за недостатка средств работы пришлось приостановить.

Местные жители сами стали приводить в порядок храм. Они вычищали мусор внутри, убирали территорию. Первая литургия здесь состоялось в день памяти Николая Чудотворца 19 декабря 2003 года. Все это время шло восстановление храма