В Брянской области взяли на работу 17 молодых человек в возрасте до 30 лет. 15 работодателей в сфере торговли и общественного питания, сельского хозяйства, швейного производства приняли их за счет средств субсидии Фонда социального страхования. Молодые люди работают в Брянске, Дятькове, Клинцах, Брянском, Жирятинском, Выгоничском, Жуковском, Злынковском, Клетнянском, Климовском, Навлинском, Почепском, Суражском и Унечском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ситуацию на рыке труда региона в целом считают стабильной. Так, на 10 июня число безработных , зарегистрированных в службах занятости, составило 4 399 человек. Уровень регистрируемой безработицы -0,7%. Работодатели нуждаются в 11057 работниках, в том числе 1479 — для временного трудоустройства подростков и 175 — для трудоустройства граждан за счет средств Фонда социального страхования.