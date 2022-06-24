В Дятьковском районе 11 летняя школьница угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 23 июня около 18.05 в поселке Любохна на улице Б. Свердловской. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал со стороны улицы Молодежной в сторону улицы Головачева. Парень не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где сбил 11-летнюю девочку. Она шла по обочине во встречном направлении.

- В ДТП школьница получила ушиб грудной клетки, ушиб и ссадины поясницы, рваную рану на левом бедре, - говорят в Госавтоинспекции.

На водителя составили административные протоколы за езду на неисправном автомобили и за использование машины в период не предусмотренный страховкой. Кроме того, на месте ДТП заметили траву выше 15 сантиметров.

- По выявленным недостаткам подготовлен проект информации в прокуратуру для принятия мер реагирования по факту отсутствия тротуаров, а также предостережение на устранение дефектов обочины, - сказали в УГИБДД.