В Брянской области разоблачили фейк о подготовке бомбоубежищ в домах Клинцов

В Брянской области разоблачили фейк о подготовке бомбоубежищ в жилых домах города Клинцы. Информация о том, что защитные сооружения начали готовить после того, как в городе сбили украинскую ракету, оказалась ложью. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Также неправдоподобным оказалось и якобы подписанное распоряжение главой города Клинцы Сергеем Евтеевым о №527-Р"О проведении месячника безопасности на водных объектах городского округа «город Клинцы Брянской области»". Даже подпись не похожа на настоящую.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

- Глава администрации города Клинцы Сергей Евтеев опроверг информацию о подготовке бомбоубежищ в жилых домах, - пояснили в правительстве Брянской области. - . По его словам, письма, на которое ссылаются анонимные телеграм-каналы, не существует. Он подчеркнул, что это фейк и таких распоряжений администрация города не давала.

Подобный текст лжеинформаторы распространяли уже в Кирове. Этот фейк тоже разоблачили

Ситуация находится под контролем властей, оснований для волнений нет.