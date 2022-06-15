АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1.Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря

2.Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика

3.Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

4. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

5.Инженер-электроник з/плата 28000 руб.

6. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

7.Распределитель работ з/плата 18800 руб.

8.Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика

9. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.

10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.

11. Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудованию з/плата от 35000 руб.

12.Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей з/плата до 35000 руб.

13.Кровельщик з/плата 30000 руб.

14.Штукатур-маляр з/плата 30000 руб.

15. Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

16.Инспектор по режиму з/плата от 20000 руб. Требование: образование среднее-профессиональное техническое.

17.Инженер-технолог на производственный участок з/плата от 18000 руб. до 24000 руб.

18.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

19.Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям з/плата от 30000 руб.

20.Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата до 33800 руб.

21.Кладовщик на малярный участок з/плата 25000 руб.

22.Контролер ОТК з/плата 30000 руб.

23.Озеленитель с обязанностью дворника з/плата 17500 руб. (гибкий режим работы)

24.Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата 18200 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336)4-45-87.

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