В Гордеевском районе легковушка угодила в кювет и загорелась

В Гордеевском районе легковушка угодила в кювет, опрокинулась и воспламенилась. ДТП произошло 10 июня около трех часов дня на 43 километре дороги Клинцы-Ущерпье-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Бярнскойо бласти.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны села Ущерпье в сторону поселка Красная Гора. Он не справился с управлением. Из-за чего машина угодила в кювет с левой стороны по ходу движения, опрокинулась и загорелась.

- В ДТП от полученных травм скончался 35-летний пассажир, - говорят в Госавтоинспекции. – Водитель автомобиля получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом верхней конечности. Его госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у водителя произвели забор биологических объектов.

Предварительной причиной ДТП явилось несоблюдение скоростного режима водителем при прохождении «опасного поворота».