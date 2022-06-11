В Брянске полицейского поймали с поличным при получении взятки. Правоохранителя задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Полицейский получил от генерального директора коммерческой фирмы 500 тысяч рублей. Взамен он должен был посодействать в прекращении материалов проверки со стороны ИФНС России по городу Брянску по факту нарушения налогового законодательства. Но задуманное до конца довести не удалось: полицейского с поличным поймали сотрудники регионального УФСБ. На него завели уголовное дело.

Приговор правоохранителю Бежицкий районный суд вынес еще в феврале 2022 года. Его на четыре года отправили в исправительную колонию общего режима. А также лишили звания старшего лейтенанта полиции.

- В июне 2022 года решением судебной коллегии Брянского областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу, -сообщают в УФСБ России по Брянской области.