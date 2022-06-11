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Общество11 июня 2022 9:17

Коллектив Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ поздравляет вас с Днем России!

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Уважаемые коллеги, дорогие россияне! Коллектив Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ поздравляет вас с Днем России!

12 июня наша большая многонациональная страна отмечает один из самых важных государственных праздников. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, и начался отсчет новой российской истории.

Пусть в душе каждого из нас найдется место для любви к своей Родине, а щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.