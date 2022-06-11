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Общество11 июня 2022 8:38

В Брянской области ищут 60-летнего Валерия Браслетова

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 июня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 60-летнего Валерия Браслетова. Мужчина пропал в Брянске 6 июня. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, очень короткие, глаза серые.

Был одет в темно-синий спортивный костюм, на груди с широкой красной полоской, серые кроссовки, белую в клетку кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем городе.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем Валерии Браслетове, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.