Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 60-летнего Валерия Браслетова. Мужчина пропал в Брянске 6 июня. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, очень короткие, глаза серые.

Был одет в темно-синий спортивный костюм, на груди с широкой красной полоской, серые кроссовки, белую в клетку кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем городе.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем Валерии Браслетове, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.