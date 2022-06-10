В Навле будут судить сотрудника таможни за взятку

В брянском поселке Навля будут судить сотрудника таможни за получение взятки. Уголовное дело рассмотрят в районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с мая 2021 по январь 2022 года фигурант получил 300 тысяч рублей и сельскохозяйственную продукцию -- две свиные туши и 12 бройлеров. Продукцию оценили в 47 тысяч рублей. А общая сумма взятки должна была составить 470 тысяч рублей. За эти деньги таможенник обещал устроить на работу в ведомство.

- Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ, - говорят в прокуратуре.