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Происшествия10 июня 2022 12:28

В Навле будут судить сотрудника таможни за взятку

Мужчина обещал устроить на работу в ведомство
Марина АНТОНОВА

В брянском поселке Навля будут судить сотрудника таможни за получение взятки. Уголовное дело рассмотрят в районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с мая 2021 по январь 2022 года фигурант получил 300 тысяч рублей и сельскохозяйственную продукцию -- две свиные туши и 12 бройлеров. Продукцию оценили в 47 тысяч рублей. А общая сумма взятки должна была составить 470 тысяч рублей. За эти деньги таможенник обещал устроить на работу в ведомство.

- Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ, - говорят в прокуратуре.