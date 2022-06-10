В Брянской области предложили платить тем, кто сообщил о пьяном водителе

В Брянской области предложили платить тем, кто сообщает в полицию о пьяных водителях. Законопроект обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, сообщают в пресс-служба Брянской облдумы.

По задумке депутатов, если водителя привлекут к административной ответственности, вознаграждение составит три тысячи рублей. А если к уголовной - выплатят пять тысяч рублей. Деньги можно будет получить после того, как решение или приговор суда вступит в законную силу.

Каждый год на эти цели планируется выделять по 1,2 миллиона рублей.

- Законопроект направили в правоохранительные органы для дачи необходимых заключений, - говорят в облдуме. - Порядок и размеры выплат, в случае принятия закона, будут устанавливаться правительством Брянской области.