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Происшествия10 июня 2022 9:26

Бывшего проректора брянского вуза обвиняют в получении взятки 474 тысячи рублей

По версии следствия, женщина обеспечивала продвижение по службе своей подчиненной
Марина АНТОНОВА

Бывшего проректора БГИТУ обвиняют в получении взятки не меньше 474 тысячи рублей. По версии следствия, женщина за вознаграждение обеспечивала продвижение по службе своей подчиненной. Ей избрали меру пресечения - обвиняемую оставили под домашним арестом, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи считают, что с октября 2017 по июль 2019 года проректор получила безналичными переводами на банковскую карту взятку. Деньги переводила подчиненная.

Обвиняемая занимала должность проректора вуза по научной и инновационной деятельности.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области, - говорят следователи.