В Унечском районе за рулем погиб 55-летний водитель иномарки

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Унечском районе погиб 55-летний водитель "Рено Симбол". Тело мужчины обнаружили рядом с машиной около шести часов утра в четверг, 9 июня, на втором километре дороги Брянск-Новозыбков-Старое Задубенье, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские установили личность погибшего. Это был местный житель. Никаких травм, связанных с аварией на теле не обнаружили. Родственники рассказали, что у погибшего были проблемы с сердцем, в последнее время он жаловался на плохое самочувствие.

Водитель предположительно двигался со стороны деревни Старое Задубенье в сторону федеральной трассы. Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет.

- Причину смерти водителя установят ряд экспертиз, - говорят в Госавтоинспекции. - Напоминаем, что в соответствии с п. 2.7. Правил дорожного движения водителю запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Если Вы чувствуете себя плохо, лучше воздержитесь от поездок, оставайтесь дома и занимайтесь лечением.