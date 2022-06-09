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Общество9 июня 2022 14:05

В Брянском филиале ФГБУ ЦНМВЛ прошло совещание по имортозамещению вакцин для ветеринарного применения

Кира ФИЛИППОВА

Сегодня на базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ состоялось совещание по вопросам импортозамещения вакцин для профилактики болезней животных и птиц. В мероприятии приняли участие сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, представители крупнейших животноводческих предприятий области и в онлайн-формате специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Актуальность темы обусловлена современными реалиями и потенциальными возможностями для импортозамещения ввозимых из зарубежа препаратов для профилактики болезней животных и птиц на отечественные аналоги.

Фото: Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.

Фото: Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о линейке выпускаемых препаратов, новых разработках, научном и техническом потенциале учреждения. На конкретных примерах продемонстрировали принципы работы с хозяйствующими субъектами.

По результатам состоявшегося совещания участниками были определены пути дальнейшего диалога, предложены варианты взаимовыгодного сотрудничества и обмена актуальной информацией в целях обеспечения здоровья и высокой продуктивности содержащегося на предприятиях поголовья животных и птиц.