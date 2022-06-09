В Брянском филиале ФГБУ ЦНМВЛ прошло совещание по имортозамещению вакцин для ветеринарного применения

Сегодня на базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ состоялось совещание по вопросам импортозамещения вакцин для профилактики болезней животных и птиц. В мероприятии приняли участие сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, представители крупнейших животноводческих предприятий области и в онлайн-формате специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Актуальность темы обусловлена современными реалиями и потенциальными возможностями для импортозамещения ввозимых из зарубежа препаратов для профилактики болезней животных и птиц на отечественные аналоги.

Фото: Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о линейке выпускаемых препаратов, новых разработках, научном и техническом потенциале учреждения. На конкретных примерах продемонстрировали принципы работы с хозяйствующими субъектами.

По результатам состоявшегося совещания участниками были определены пути дальнейшего диалога, предложены варианты взаимовыгодного сотрудничества и обмена актуальной информацией в целях обеспечения здоровья и высокой продуктивности содержащегося на предприятиях поголовья животных и птиц.