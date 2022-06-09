В Большом Полпине при столкновении двух иномарок ранена 17-летняя девушка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Большом Полпине при столкновении двух иномарок ранена 17-летняя девушка. ДТП произошло в среду, 8 июня, около пяти часов дня на улице Челюскинцев. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортен» ехал со стороны улицы Шмидта в сторону переулка 5-го Строителей. Он поворачивал налево на улице Чапаева и не уступил автомобилю «Киа Спектра». Она двигалась За рулем иномарки ехала 18-летняя девушка. Он двигалась по улице Челюскинцев в сторону улицы Шмидта. Машины столкнулись.

- В ДТП 17-летняя пассажирка «Киа» получила ссадину лба, ссадина верхнего века слева, скальпированную рану кончика носа, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

На водителя автомобиля «Фолькваген Транспортен» составили административный протокол за то, что не уступил дорогу автомобилю «Киа». 18-лентней автомобилистке также выписали протоколы за управление машиной в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства. А также за езду на неисправном автомобиле.

Также на месте ДТП автоинспекторы выявили, что на проезжей части улицы Челюскинцев практически стерта «Зебра» и нет разметки. Составили акт и проводят проверку.