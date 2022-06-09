Брянский спортсмен Илья Иванюк победил на Мемориале братьев Знаменских в Москве

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

Брянский спортсмен Илья Иванюк , взяв высоту 2 метра 34 сантиметра, победил на мемориале братьев Знаменских. Это был первый старт недели легкой атлетики в Москве. Об этом сообщают в департаменте ФК и спорта Брянской области.

Второе место у Матвея Рудника с результатом 2 метра 23 сантиметра, третье – у Никиты Анищенкова с результатом 2 метра 20 сантиметров.

- Брянский спортсмен одержал победу, став единственным участником, преодолевшим высоту 2,26 метра, - говорят в региональном департаменте ФК и спорта. - Оставшись в секторе в одиночестве, он со второй попытки взял 2,30 метра, а затем с первой – 2,34 метра. Также Иванюк попытался прыгнуть на 2,38 метра, что превышает его личный рекорд (2,37 метра), но после первой неудачной попытки не стал продолжать.