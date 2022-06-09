Фото: Александр ГОРОДКОВ, vk.com.

В Брянске отыскали мемориальную табличку в честь философа Василия Розанова. Она была установлена на доме №91а на улице Калинина. Памятный знак сняли и отвезли в администрацию Советского района. Это было необходимо для ее сохранения так как сам дом постепенно разрушается. Об этом сообщают «Брянские известия».

В курсе ситуации и автор мемориальной таблички – скульптор Александр Ромашевский.

Памятный знак на доме поместили в 2000 году. Надпись на табличке сообщает, что будущий известный философ Василий Розанов преподавал в Брянской мужской прогимназии с 1882 по 1887 годы. Учебное заведение находилось в доме на улице Калинина.

Сейчас здание принадлежит городу. Его помещения переводят в нежилой фонд для того, чтобы потом продать или сдать в аренду. Денег на восстановление в бюджете нет.

По сообщению управления по охране и сохранению культурного наследия Брянской области, здание бывшей гимназии не включено ни в федеральный, ни в региональный реестры объектов культурного наследия. И все же сносить здание нельзя по закону – утверждают в мэрии города. Этого даже и в планах нет.

Напомним, о том, что с дома на улице Калинина, 91изчезла доска памяти Василия Розанова, сообщил в соцсети ВКонтакте профессор Брянского государственного инженерно-технологического университета Александр Городков.