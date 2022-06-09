9 июня — Международный день аккредитации!

Международный день аккредитации (International Accreditation Day) – всемирный профессиональный праздник работников проводящих аккредитацию испытательных лабораторий по признанию их технической компетенции в соответствии с принятыми стандартами.

Идея события принадлежит Международному Форуму по Аккредитации (англ. International Accreditation Forum (IAF) и Международному сотрудничеству по аккредитации лабораторий (англ. International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Датой профессионального празднования считается 9 июня 2008 года. Само же провозглашение произошло осенью годом ранее на ежегодном съезде в Сиднее.

Праздник отмечают специалисты по аккредитации, метрологи, сотрудники сертифицирующих органов, служащие государственных учреждений. К торжественным мероприятиям присоединяются коллеги, разрабатывающие стандарты и контролирующие их исполнение, а также специалисты, обслуживающие лабораторную технику.

Коллектив Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ поздравляет экспертов по аккредитации и всех причастных к событию лиц с Международным днем аккредитации. От всей души желаем успешной реализации намеченных планов, энергии, крепкого здоровья и оптимизма!

Отметим, что Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) на проведение широкого перечня исследований в области диагностики болезней животных, пищевой, подкарантинной и фитосанитарной продукции, кормов, зерна, почвы и других других объектов окружающей среды. Аккредитованный орган инспекции Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ также является полноправным участником национальной системы аккредитации, в области проведения инспекций. Кроме этого, в 2021 году Брянской испытательной лабораторией ФГБУ ЦНМВЛ получено право использования комбинированного знака национальной системы ILAC MRA на протоколах испытаний.