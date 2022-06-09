В Брянской области муниципалитетам будут выделять субвенции на строительство жилья

Уже в этом году планируют построить шесть восьмиквартирных домов в Дятьковском, Унечском районах и Стародубском округе. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области муниципалитетам будут выделять субвенции не только на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и на строительство новых домов. Об этом сообщили 9 июня на внеочередной сессии Брянской областной Думы.

- Такая необходимость обоснована отсутствием соответствующего установленным нормам жилья для приобретения на вторичном рынке в большинстве небольших муниципалитетов региона, - пояснил спикер заксобрания Валентин Суббот.

Уже в этом году планируют построить шесть восьмиквартирных домов в Дятьковском, Унечском районах и Стародубском округе. А также возвести 40-квартирный дом в Жуковском муниципальном округе.

На обеспечение детей-сирот жильем в бюджете региона в 2022 году заложили больше 426 миллионов рублей.