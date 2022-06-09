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Общество9 июня 2022 8:02

Отличные цены, как на подбор, опять выручает меня «Светофор»!

Кира ФИЛИППОВА

*Креветки "Королевские" неразд.в/м.вес,1кг.532,30

*Арбуз свежий(Иран) вес.1кг.69,90

*Маффин с цукатами "Императорский",1кг.164,80

*Набор посуды "Люминарк Идиллия" 18 предметов 1479,00

*Кресло подвесное,60*47*56см.до 120кг.1077,60 Ждем Вас во всех магазинах «Светофор» г. Брянска и Брянской области. «Светофор» — экономить проще, чем кажется! Реклама. ООО "Торгсервис 71".Акция и цены действительны с 08 по 15 июня 2022 года во всех магазинах "Светофор" города Брянска и Брянской области. Цены указаны в российских рублях. Количество товара ограничено.

Фото: ООО "Торгсервис 71".

Фото: ООО "Торгсервис 71".