В Климовском районе работникам хозяйства задолжали 120 тысяч рублей

В Климовском районе после вмешательства прокуратуры работникам крестьянско-фермерского хозяйства выплатили задолженность по зарплате. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По обращению местного жителя прокуратура провела проверку. Установили, что руководитель КФХ, имея реальную возможность своим работникам платить зарплату, направлял деньги на иные цели, не ставя в приоритет выплачивать заработную плату людям. В первую очередь он рассчитывался с контрагентами. В итоге перед двумя работниками образовалась задолженность в 120 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работниками, - говорят в прокуратуре. - Кроме того, предоставил компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты, в связи с чем уголовное дело прекратили.