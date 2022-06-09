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Происшествия9 июня 2022 7:55

В Климовском районе работникам хозяйства задолжали 120 тысяч рублей

Дело дошло до прокуратуры
Надежда ПЕТРУНИНА

В Климовском районе после вмешательства прокуратуры работникам крестьянско-фермерского хозяйства выплатили задолженность по зарплате. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По обращению местного жителя прокуратура провела проверку. Установили, что руководитель КФХ, имея реальную возможность своим работникам платить зарплату, направлял деньги на иные цели, не ставя в приоритет выплачивать заработную плату людям. В первую очередь он рассчитывался с контрагентами. В итоге перед двумя работниками образовалась задолженность в 120 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работниками, - говорят в прокуратуре. - Кроме того, предоставил компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты, в связи с чем уголовное дело прекратили.