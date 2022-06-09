В Трубчевском районе в пьяной ссоре мать зарезала сына

В Трубчевском районе осудили 56-летнюю женщину за убийство сына. Ее признали виновной по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 21 января этого года пьяная женщина находилась в своей квартире с 21-летнем сном. Между ними вспыхнула ссора. В гневе мать ударила сына кухонным ножом в правую часть груди. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Парень через непродолжительный период времени умер в больнице.

- Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор пока не вступил в законную силу.