АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1. Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика
3. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е
4. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.
5. Инженер-электроник з/плата 28000 руб.
6. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование:
опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых
конфигураций 1С.
7. Распределитель работ з/плата 18800 руб.
8. Слесарь-инструментальщик
з/плата 34000 руб.
Ученик слесаря-инструментальщика
9. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000
10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных
механизмов з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.
11. Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудованию
з/плата от 35000 руб.
12. Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей
з/плата до 35000 руб.
13. Кровельщик з/плата 30000 руб.
14.Штукатур-маляр з/плата 30000 руб.
15 Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.
16.Инспектор по режиму з/плата от 20000 руб. Требование: образование
среднее-профессиональное техническое.
17.Инженер-технолог на производственный участок з/плата от 18000 руб.
до 24000 руб.
18.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.
19.Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям
з/плата от 30000 руб.
20.Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата до
33800 руб.
21.Кладовщик на малярный участок з/плата 25000 руб.
22.Озеленитель с обязанностью дворника з/плата 16000 руб.
23.Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата 15700 руб.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336) 4-45-87
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Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».