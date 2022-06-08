АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря

2. Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика

3. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

4. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

5. Инженер-электроник з/плата 28000 руб.

6. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование:

опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых

конфигураций 1С.

7. Распределитель работ з/плата 18800 руб.

8. Слесарь-инструментальщик

з/плата 34000 руб.

Ученик слесаря-инструментальщика

9. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000

10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных

механизмов з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.

11. Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудованию

з/плата от 35000 руб.

12. Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей

з/плата до 35000 руб.

13. Кровельщик з/плата 30000 руб.

14.Штукатур-маляр з/плата 30000 руб.

15 Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

16.Инспектор по режиму з/плата от 20000 руб. Требование: образование

среднее-профессиональное техническое.

17.Инженер-технолог на производственный участок з/плата от 18000 руб.

до 24000 руб.

18.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

19.Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям

з/плата от 30000 руб.

20.Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата до

33800 руб.

21.Кладовщик на малярный участок з/плата 25000 руб.

22.Озеленитель с обязанностью дворника з/плата 16000 руб.

23.Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата 15700 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336) 4-45-87

реклама