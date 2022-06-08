Житель Мглинского района ногами до смерти избил мать

Житель Мглинского района в ссоре до смерти избил мать. Суд признал виновным 51-летнего мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде государственные обвинители доказали, что мужчина 22 января 2021 года около семи часов вечера в селе Нетяговка в ссоре избил ногами свою 80-летнюю мать. Он нанес женщине многочисленные удары по голове, груди, шее, рукам. Затем на одеяле затащил ее в дом и пошел спать. От полученных травм через две недели женщина умерла в больнице.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным и заслуживающим снисхождения.

- Защита, несмотря на обвинительный вердикт присяжных, просила суд вынести оправдательный приговор за недоказанностью вины подсудимого, - говорят в прокуратуре. - Однако приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.