В Брянской области на 15 суток продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на 15 суток продлили желтый, высокий, уровень террористической опасности. Он начинает действовать со среды. 8 июня, с 14.00. такое решение принял председатель антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области.

Правоохранительные органы, органы государственной власти Брянской области и органы местного самоуправления принимают необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851.

Важные номера телефонов:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101 Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.