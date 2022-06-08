В Гордеевском районе заставили убрать мусор на территории детского сада

В Гордеевском районе заставили убрать мусор с игровой площадки детского сада. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что внутри теневого навеса на игровой площадке скопился мусор. Директору образовательного учреждения внесли представления. После чего мусор убрали.

- Кроме того, в отношении виновного лица завели административное дело, - говорят в прокуратуре. - Постановление прокурора находится на рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Брянской области.