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Общество8 июня 2022 11:16

В Гордеевском районе заставили убрать мусор на территории детского сада

Дело дошло до прокуратуры
Надежда ПЕТРУНИНА

В Гордеевском районе заставили убрать мусор с игровой площадки детского сада. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что внутри теневого навеса на игровой площадке скопился мусор. Директору образовательного учреждения внесли представления. После чего мусор убрали.

- Кроме того, в отношении виновного лица завели административное дело, - говорят в прокуратуре. - Постановление прокурора находится на рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Брянской области.