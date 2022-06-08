В Брянске на 11-лет отправили в колонию 25-летнего наркокурьера. Приговор вынес Бежицкий районный суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина в Брянске в районе улицы Городищенской сделал две «закладки» с наркотиком общей массой больше четырех грамм. И с помощью интернет-мессенджера сообщил об этом другому соучастнику.

12 декабря 2021 года злоумышленника полицейские поймали при попытке получить «оптовую закладку» с 30 свертками того же наркотика весом 43 грамма.

- Суд приговорил наркокурьера к 11 годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.