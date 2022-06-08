В Брянске передали в суд дело четырех торговцев поддельными сигаретами

В Брянске направили в суд уголовное дело четырех жителей региона за продажу поддельных сигарет. Фигурантами дела стали четыре жительницы Трубчевского и Стародубского районов. Одна из них - член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с июля по декабрь 2021 года обвиняемые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они на сумму больше 212 тысяч рублей незаконно приобрели и хранили 1 700 пачек немаркированных сигарет. Табачные изделия продавали в продуктовых киосках Трубчевска.

Преступление выявило подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.

- Расследование завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном Комитете.