Покупайте в "Felice" за бонусы "Сбер.Спасибо"!

Друзья, у нас для вас замечательная новость! Магазин Felice, расположенный по адресу: проспект Ленина д. 1, тел. 64-54-54 стал партнером программы "Сбер.Спасибо"! Теперь вы сможете расплачиваться за покупки в магазине "Felice" бонусами "Сбер.Спасибо".

Обращаем ваше внимание , что это единственный региональный магазин женской одежды в г. Брянск , где вы сможете оплатить бонусами "Сбер.Спасибо" 99% от стоимости покупки!!!

Так же за покупки в магазине Felice будут начисляться бонусы "Сбер.Спасибо" в размере 4% от стоимости покупки.

Не пропустите! Присоединяйтесь к нашему телеграм каналу https://t.me/+ulMIdr1Kvuk0YWRi

Если есть вопросы, пишите в телеграм: @Felice_ta

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