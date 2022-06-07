Экс-чиновников из Комаричского района на 7 лет отправили в колонию за взятки. Экс-главе местной администрации дали 7 лет и 4 месяца колонии общего режима и оштрафовали на два миллиона рублей. На 7 лет и 1 месяц лишили свободы бывшего заместителя главы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. На него наложили штраф в один миллион рублей. На полтора миллиона оштрафовали посредника в передаче взятки – директора муниципального предприятия.

В суде установили, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года глава администрации Комаричского района вместе со своим заместителем получила от лиц, занимавшихся добычей песка, взятки на общую сумму 430 тысяч рублей, а также взятку 50 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, работающего в Комаричах. Кроме того, при посредничестве директора муниципального предприятия она получила еще 300 тысяч рублей от занимавшихся добычей песка.

Заместитель главы присвоил больше 50 тысяч рублей. В бухгалтерию он предоставил подложные документы о том, что деньги потратили на приобретение товаров для нужд муниципального района.

- Все фигуранты лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий: экс-глава района сроком на 1 год, заместитель и директор муниципального унитарного предприятия - на 3 года, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда не вступил в законную силу.