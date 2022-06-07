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Происшествия7 июня 2022 12:46

В Брянске начали судить убийцу таксиста

Уголовное дело рассматривали в Фокинском районном суде
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске 7 июня начали судить убийцу таксиста. Уголовное дело 51-летнего местного жителя рассматривали в Фокинском районном суде. Он проходит по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Государственное обвинение поддерживает прокурор Брянской области Александр Войтович, - говорят в надзорном ведомстве. - Судебное следствие началось с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, после чего началось представление доказательств стороны обвинения.

Напомним, 16 марта 2022 года в Фокинском районе Брянска пьяный мужчина поссорился с 43-летнем водителем такси. В гневе он ударил его два раза ножом в левую часть груди. От полученных ранений таксист умер на месте происшествия.