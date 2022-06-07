В Брянске провели праздник для детей больных сахарным диабетом

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ».

В минувшую субботу, 4 июня, при поддержке регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ», состоялось праздничное мероприятие для детей больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. Праздник был приурочен к Дню защиты детей и отметить его собрались около полусотни подопечных НКО «ДИАщит» из разных районов Брянска и области.

На площадке лазертаг-клуба активного отдыха «Barbudos» ребят и их родителей ожидало немало активностей: аниматоры, конкурсы, мастер-классы, квесты и, конечно же, угощения. Для того, чтобы было интересно, участникам предложили поделиться на две возрастные группы: старшие и младшие. Малыши смогли проявить свою фантазию и творческие способности в интересных мастер-классах: расписать имбирный пряник и сшить мягкую игрушку. Те, кто постарше, демонстрировали свои спортивные умения: им предстояло пройти квест и сразиться в лазертаг. Восполнить силы и поделиться впечатления, участники мероприятия смогли за праздничным столом.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ».

Открывая встречу, Председатель Алексей Тимошков поздравил присутствующих с наступившим праздником - Днём защиты детей, а также выразил намерения и далее принимать участие и оказывать поддержку НКО «ДИАщит».

Не обошлось в этот день без приятных сувениров. Ребята получили полезные подарки от Брянского отделения партии: книги, фломастеры, карандаши, краски и тд. А настроение всем участникам поднимали ярко-жёлтые воздушные шары.

Кроме прочего, региональное отделение партии в Брянской области, при участии журналистов, также обеспечило информационную поддержку прошедшему мероприятию.