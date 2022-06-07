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Общество7 июня 2022 11:51

В Брянской области на 75% отремонтировали мост через реку Коста

Мост может скоро заработать
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

В Брянской области на 75% отремонтировали мост через реку Коста. Он находится на 82-1 километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь. Ремонт начали в мае прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск

Уже отремонтировали опоры моста и провели их укрепление. Также переустроили сопряжение объекта с насыпью, исправили деформацию швов, демонтировали и заменили балки пролетного строения. Установили барьерное и перильное ограждение. Уже начали укладывать двухслойный асфальт.

Мост может заработать скоро.