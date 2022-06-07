Житель брянского Суража украл у коллеги 115 тысяч рублей

Житель брянского Суража украл деньги с банковской карты коллеги. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина находился в гостях у своего земляка и коллеги по работе и украл его банковскую карту. С нее с 28 мая по 11 июня 2021 года он снял деньги через банкомат и оплатил картой товары и услуги в различных магазинах. Таким образом, похитил больше 115 тысяч рублей.

- С учетом совершения мужчиной преступления впервые, полного признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и со штрафом в размере 30 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил.