В Брянске на улице Литейной в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП погиб 24-летний мотоциклист. ДТП произошло в понедельник, 6 июня, около 19.05 на улице Литейной в Бежицком районе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» без водительских прав ехал по улице Литейной в сторону улицы 50 Армии. Он не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший попутно в крайнем левом ряду автомобиль «Хендай Элантра» под управлением 22-летней девушки. От удара мотоцикл столкнулся с автобусом ЛИАЗ под управлением 33-летнего водителя. Он ехал в попутном направлении в крайнем правом ряду.

- В ДТП мотоциклист умер от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. – Он был в защитном шлеме без экипировки. 22-летнего пассажира мотоцикла направили в больницу с различными травмами. Он также был в защитном шлеме без экипировки. С целью установления состояния опьянения у водителя мотоцикла осуществлен забор биологических объектов. Установили, что мотоцикл «Кавасаки» сняли с регистрационного учета в 2019 году.

Автоинспекторы осмотрели место ДТП и завели административное дело за недостатки в содержании дороги на улице Литейной. На проезжей части линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки встречных направлений, почти не видны.