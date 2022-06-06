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Общество6 июня 2022 14:53

В Брянске с памятников архитектуры пропадают мемориальные доски

Исчезла доска и памяти Василия Розанова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Александр ГОРОДКОВ, vk.com.

Фото: Александр ГОРОДКОВ, vk.com.

В Брянске с памятников архитектуры пропадают мемориальные доски. Об этом сообщил на своей личной страничке ВКонтакте профессор Брянского государственного инженерно-технологического университета Александр Городков.

- На руинах дома Боровича давно исчезла доска , свидетельствующая о памятнике архитектуры, - написал он под фотографией. - Но, вот и новая пропажа - мемориальная доска памяти В.В. Розанова.

Пользователи соцсети комментируют происходящее с мемориальными досками.

- Но это же тенденция, - пишет житель Брянска. - И давно. Места для застройки.