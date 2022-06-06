Осужденному брянцу отказали в условно-досрочном освобождении

Брянец, осужденный за умышленные преступления, в том числе и убийство, просил суд об условно досрочном освобождении. 32-летнего мужчину осудили по нескольким статьям: «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В 2009 году осужденного Брянский областной суд приговорил к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 15 тысяч рублей.

А в мае 2008 года пьяный мужчина вместе с приятелем проникли в дом потерпевшего. Они его избили. Опасаясь, что потерпевший сообщит в полицию, ночью вернулись к нему в дом. Связали ему ноги и сбросили в колодец с водой. Он утонул.

- Суд пришел к выводу, что цели наказания по статье не достигнуты, - говорят в надзорном ведомстве. – Поэтому в ходатайстве обвиняемому отказали. Решение суда не вступило в законную силу.