В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ обсудили план проведения лабораторных исследований в рамках государственного мониторинга

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

3 июня 2022 года в формате видеоконференцсвязи состоялось совещание между специалистами Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ и Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям (Калужского подразделения) по вопросам выполнения государственной работы «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров».

На совещании было проанализировано выполнение «Плана проведения лабораторных исследований в рамках государственного эпизоотологического мониторинга» и «Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов»: процент выполнения и их эффективность (выявляемость несоответствий). Также были рассмотрены варианты коррекировки планов в случае возникновения такой необходимости.

С целью повышения эффективности проведения исследований по данным государственным работам ещё раз напомнили о важности:

Также были обсуждены вопросы оформления актов отбора проб и других сопроводительных документов. Особое внимание было уделено анализу ошибок, встречающихся в актах отбора, и обсуждены меры по их не допущению.

По итогам проведённого совещания было решено усилить контроль по указанным направлениям работы, а также активизировать взаимодействие между специалистами Брянской испытательной лаборатории и специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.