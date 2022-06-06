Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Мглинском районе при столкновении двух иномарок пострадал 17-летний водитель. ДТП произошло 5 июня около часа дня на 43 километре автодороги Брянск-Новозыбков-Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал со стороны деревни Ветлевка в сторону Мглина. Он врезался в ехавший впереди попутно автомобиль «Шкода Октавиа». Им управлял 50-летний мужчина. После столкновения машины съехали в кювет.

- В ДТП 17-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» получил ушиб века, - говорят в Госавтоинспекции. - 50-летний водитель «Шкода Октавиа» получил ушиб головы. Им назначили лечение и отпустили домой. Установили, что 17-летний парень управлял машиной, не имея водительских прав.